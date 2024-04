Sur l'île de ton coeur

Castaway Cottage, là où s'épanouissent les secondes chances Toute sa vie, Brittany a rêvé d'aventures, bien au-delà des rives de Puffin Island. Elle a parcouru le monde, de sites archéologiques en fouilles, mais voilà qu'un poignet cassé lors d'un malheureux accident l'oblige à rentrer pour l'été. Elle se retrouve alors coincée sur cette île chère à son coeur, certes, mais surtout coincée avec Zach : le pilote aux yeux envoûtants et au sourire narquois, qui a été son premier amour. Celui qu'elle a épousé à dix-huit ans, et qui lui a brisé le coeur dix jours plus tard. Celui pour qui elle ne voudrait ressentir que haine ou indifférence, mais qui la trouble toujours au plus haut point. A moins que ces retrouvailles forcées ne soient exactement ce dont ils ont besoin : l'occasion de pardonner pour l'un, de se racheter pour l'autre, et de peut-être écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire ? A propos de l'autrice Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.