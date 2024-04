Je suis diabétique, et alors ? Le diabète de type 1 expliqué aux enfants

Bien vivre avec le diabète de type 1, c'est possible ! Qu'est-ce que le diabète ? Quelles sont ses implications au quotidien pour l'enfant et son entourage ? Comment l'apprivoiser et l'accepter ? Grâce à de nombreuses activités ludiques, ce livre aidera parents et enfants à mieux comprendre cette maladie et à s'adapter aux contraintes qu'elle impose, tout en menant une vie équilibrée et heureuse. Véritable boîte à outils à destination des enfants de 7 à 12 ans, Je suis diabétique, et alors ? offre en complément : - Un cahier d'autosurveillance de la glycémie ; - Des exercices audio et des ressources utiles ; - Le jeu de cartes des émotions pour aider l'enfant à exprimer ses ressentis face à ce qui lui arrive ; - Un cahier pour l'accompagnant.