Cap sur le Coeur de Jésus. Conte pour se préparer à la Communion

Les deux petits héros, Pia et Malo, sont invités par un drôle de Goéland à embarquer à bord d'un voilier pour une traversée de neuf jours, les voiles gonflées par le vent de l'Esprit Saint ! Les situations rencontrées sont l'occasion d'approfondir des thèmes spirituels, plus particulièrement autour de l'Eucharistie. La neuvaine comporte neuf chapitres, comme Le secret du Jardinier, avec pour chaque jour un récit, un passage d'Evangile et une prière. A la fois une belle histoire à lire et un bon outil conçu comme une petite retraite intérieure pour habiter les neuf jours qui précèdent la première communion ou toute communion par la suite, notamment à l'occasion des grandes Fêtes chrétiennes.