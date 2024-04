Aubergine, ricotta, thym & miel

Tagliatelles de carotte & ricotta, choux farcis façon kefta, pissaladière... la cuisine de Lou est un doux mélange de légumes colorés, d'herbes aromatiques et d'épices, une cuisine chaleureuse, ultra-gourmande et de partage, qui réveille les papilles et les pupilles et ensoleille vos assiettes. Savourez-la à travers 80 recettes méditerranéennes simples, à partager en famille ou entre amis.