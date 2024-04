Slow bullets

Créé pour devenir Traducteur presger, Qven fait la fierté des siens. Son existence a toujours eu un objectif précis : il doit apprendre les coutumes humaines pour servir un jour d'intermédiaire entre les dangereux Presgers et les humains. Mais son rêve est tout autre, et son seul espoir est la rébellion. Tandis que Qven lutte pour sa survie, son chemin va croiser celui d'Enae, diplomate en charge d'une mission irréalisable, et de Reet, en quête de ses origines. Réunis lors d'un conclave interespèces, leurs décisions pourraient remettre en cause le traité fragile entre humains et Presgers, et déclencher la plus terrible des guerres.