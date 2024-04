Brûlent les âmes

Séquestrée par un psychopathe, la lieutenante Cécile Rivère a été sauvée in extremis par son supérieur et amant, le commandant Merlin Kermarec. Même si les cicatrices du traumatisme s'estompent, la jeune flic a du mal à reprendre pied. Elle retourne pourtant au boulot, espérant reprendre par une affaire simple. Voeu pieux : un ami de Merlin leur demande de retrouver Louise, sa fille disparue. Et Cécile sent tout de suite autour de lui une présence, une ombre qui lui glace le sang. Elle en est certaine : la mort fait déjà partie de cette enquête. La suite des aventures de Cécile Rivère et de Merlin Kermarec, après Tombent les anges, prix du Polar Romand et prix Sang pour Sang Polar 2020.