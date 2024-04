"Cet été je suis tombé amoureux et ma mère est morte". Missouri, 1985 : Sam, quinze ans, a trouvé un job de vacances dans un vieux cinéma de quartier, à Grady. Et le temps d'un été magique, tout est chamboulé. Il se fait des amis, tombe amoureux et découvre les secrets de sa ville natale. Pour la première fois, il n'est plus un loser. Jusqu'à ce qu'un événement se produise et l'oblige à grandir plus vite que prévu. Une merveilleuse histoire d'amour et d'amitié, par le plus talentueux romancier de la nouvelle littérature allemande. Cette première phrase vous cueille comme une main tendue suivie d'un crochet du gauche. Mais ce n'est pas seulement une introduction percutante, c'est aussi un contrat de lecture, car Benedict Wells ne va jamais dévier des deux axes ainsi posés, qui vont servir de rails à son récit. Un livre qui fait du bien. Pierre Deshusses, Le Monde des livres. Les "années merveilleuses" dont parle Truman Capote : elles sont ici saisies dans toute leur magie. Manfred Pabst, NZZ am Sonntag. L'un des plus grands romans de coming of age depuis L'Attrape-coeurs de Salinger. Lothar Schröder, Rheinische Post. Traduit de l'allemand par Dominique Autrand.