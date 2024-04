Guide du Routard Côte de Granit Rose - Perros Guirec

Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Bretagne, célèbre pour ses microclimats, peut aussi s'enorgueillir de ses microterroirs. la Côte de Granit rose est l'un de ces territoires à l'identité et à la géographie bien marquées. Destination de villégiature depuis la fin du XIXe s, elle a su attirer les peintres et les premiers touristes émus, sinon émerveillés, par ses paysages sublimes et changeants. Dans Le Routard Perros Guirec-Côte de Granit rose, vous trouverez : - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour profiter pleinement de votre séjour ; - des activités (profiter des plages de Perros-Guirec, participer à un fest-noz) des visites (découvrir des églises et des chapelles de campagne, se laisser charmer par Tréguier, petite cité de caractère) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.