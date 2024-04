Bibliolycée - Bel-Ami, Maupassant. Bibliolycée - Bel-Ami, Maupassant

Comment réussir dans le milieu de la presse parisienne quand on est sans fortune, qu'on a échoué au baccalauréat à deux reprises et qu'on ne possède aucun talent particulier ? Par le hasard d'une rencontre, assurément... mais aussi le charme, la séduction, autant d'atouts qui vaudront à Georges Duroy le surnom de " Bel-Ami " . Ecrit dans une langue très moderne, ce roman fascine et amuse par l'acuité du regard de Maupassant, sa description souvent grinçante, satirique et parfois comique de la société parisienne de la fin du xixe siècle. Et son héros, personnage sans scrupule, opportuniste et arriviste, ne laisse pas de nous questionner sur notre époque et ce que nous sommes prêts à faire pour parvenir à nos fins... Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé. Un dossier Spécial Bac pour se préparer efficacement à l'écrit et à l'oral.