Daredevil Jaune

Retour sur les débuts de Daredevil, quand Matt Murdock découvrait ses pouvoirs et qu'il portait un costume jaune et noir. Son père Jack Murdock, la belle Karen Page, le terrible Homme Pourpre... ils sont tous là, dans ce qui est sans doute la version définitive des origines du héros. Pour fêter les soixante ans de Daredevil, nous ne pouvions pas faire l'impasse sur l'une des plus belles sagas de toute l'histoire Marvel, narrée par l'incomparable tandem Jeph Loeb / Tim Sale (Spider-Man : Bleu). Nous proposons cette histoire dans une édition avec effet cuir agrémentée de nombreux bonus.