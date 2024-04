After-school Hanako-kun

Hanako, l'esprit des toilettes, et sa mortelle d'assistante, Nene, passent souvent leur temps à résoudre les divers incidents de l'école Kamome et à combattre des esprits de tout poil... Mais à quoi leurs moments de répit peuvent-ils bien ressembler ? Jouer à des jeux saugrenus, tomber sacrément malades, changer d'apparence par erreur, déjouer les plans machiavéliques des mokke... Découvrez la vie privée et mouvementée de vos personnages préférés dans ce spin-off de Toilet-bound Hanako-kun !