100 fiches pour comprendre l'entrepreunariat

Qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? Discipline d'enseignement, objet de recherche, le terme renvoie à une réalité complexe : le monde de l'entreprise, sa culture, les comportements et pratiques, individuels ou collectifs, qui le caractérisent. Son étude a pour but d'expliquer le processus entrepreneurial afin de mieux le maîtriser. Créer ou reprendre une entreprise, développer une structure existante sont autant d'opportunités de se réaliser en menant à bien ses projets, en partageant une vision, en portant les innovations de demain. Appliquée au sein d'une entreprise, une approche entrepreneuriale des pratiques de management encourage les initiatives individuelles et favorise la production de valeurs et de richesses nouvelles.