Une mort bien fâcheuse

C'est un triste jour qui se lève pour les quatre membres du Murder Club du jeudi : Kuldesh, un de leurs amis, vient d'être tué par balle en pleine nuit, dans sa voiture, au milieu de nulle part. Un meurtre qu'ils ne comptent pas laisser impuni ! L'antiquaire tentait apparemment de protéger une vulgaire boîte, qui semble maintenant s'être volatilisée. Mais le Murder Club est prêt à en découdre et se rue sur la piste du mystérieux objet, sa meilleure chance de comprendre cet assassinat. Une entreprise qui réserve bien des surprises aux quatre octogénaires, car Kuldesh a laissé dans son sillage dealers, faussaires et universitaires sur le qui-vive. Une chose est sûre : tout le monde ne réchappera pas de cette fâcheuse affaire ! Une nouvelle enquête qui fait honneur au succès international du Murder Club du jeudi, où amitié et suspense règnent en maîtres-mots, secondés par l'incomparable humour de Richard Osman. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Sophie Alibert