Python 3. Traitement de données et techniques de programmation, 2e édition

Ce livre sur le langage Python 3 s'adresse à tout professionnel de l'informatique, ingénieur, étudiant, enseignant ou même autodidacte qui souhaite maîtriser ce langage très abouti. L'objectif de ce livre est de montrer au lecteur ce que l'on peut faire avec le langage, du traitement de données à la création d'un site web, en passant par la gestion du système et du réseau. Pour bien appréhender son contenu, la lecture du livre dont il est la suite, Python 3 - Les fondamentaux du langage chez le même éditeur, est recommandée. La première partie couvre le traitement de données avec la manipulation de fichiers, les fichiers de configuration, les formats d'import/export, la gestion de la compression ou encore les flux XML ou la génération de documents. La seconde partie présente la programmation système, la programmation réseau, la programmation web et la programmation scientifique, qui sont autant de niches dans lesquelles le langage Python excelle par sa simplicité d'utilisation autant que par sa couverture fonctionnelle exceptionnelle. La troisième partie présente tous les outils de programmation concurrente, qu'il s'agisse de programmation asynchrone, parallèle ou distribuée. On notera que l'accent est mis sur de nombreuses techniques asynchrones, car il s'agit de l'un des points majeurs de l'évolution récente du langage Python.