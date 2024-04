Beach House Summer

C'est quand tout s'effondre que se présente la chance de se reconstruire... Joanna a toujours considéré sa maison de vacances comme son refuge. Face à la mer, loin du bruit et de l'agitation de la ville, c'est l'endroit parfait pour se ressourcer. Mais cette fois-ci tout est différent : elle est accompagnée d'Ashley, qu'elle ne connaissait pas il y a quelques mois et qu'elle devrait détester. En effet, la jeune femme, enceinte, était aux côtés de l'ex-mari de Joanna lorsque celui-ci a eu l'accident de voiture qui lui a coûté la vie. Cependant, elle sait que la mort du célèbre chef va attirer l'attention des médias sur elles, et que cela risque de révéler certains secrets qui ne doivent pas voir la lumière du jour. Afin de préserver ce qui peut l'être, Joanna décide alors de se retirer du monde et d'ouvrir sa maison à Ashley, dans l'espoir de protéger leurs passés respectifs. Toutefois, le retour de Joanna est loin de passer inaperçu au sein de la communauté côtière, et encore moins aux yeux de Nate. Ils se sont aimés, ils se sont perdus et ne s'étaient encore jamais revus. Tout comme les vagues qui reviennent toujours embrasser le sable, serait-il possible pour eux de se retrouver et, peut-être, de réveiller des sentiments trop longtemps endormis ? A propos de l'autrice : Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.