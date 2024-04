La Dérobée

"On ne peut pas dire que mon existence soit un écrin de béatitudes, mais elle ne m'apparaît pas non plus comme un lourd fardeau. C'est plutôt un bain moussant qui tiédit et qu'on hésite à quitter car on s'y est trop alangui. Malgré la peau qui se fripe. Malgré la mousse qui s'étiole et nous signifie qu'il faut sortir". Alors que Claire, quarante-trois ans, mène avec son mari une vie morne mais tranquille, Antoine, son grand amour de jeunesse, refait surface. Déjà grand-mère, caissière dans une supérette d'aire d'autoroute, Claire croit n'avoir plus grand-chose à partager avec cet homme, aujourd'hui photographe reconnu et marié à une fille de diplomate. Mais il use de tousles stratagèmes pour renouer avec elle, l'obligeant à interroger son existence et à fouiller le passé. Et Claire saisit peu à peu qui elle est et ce qu'elle souhaite vraiment. Habilement mené, ce roman aux airs de quête initiatique nous entraîne sur des chemins insoupçonnés. Il n'est question que de passion dans cette histoire d'amour... qui souffle sur les braises. Avantages.