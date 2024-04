Jusqu'à hier 17 heures, l'idée de marier mon père ne m'était jamais venue. Papa marié... Avec qui ? Il est bien trop occupé pour penser à ces choses. Pour ça, il faudrait qu'il sorte, qu'il voie du monde. Mais il crée des fusées et des satellites toute la journée devant son ordinateur. Logique qu'il soit dans la lune. Heureusement, ma copine Elsa a eu une idée géniale : "Il n'y a qu'à chercher à sa place ! " . Elle a raison, mais comment savoir quelle femme pourra tomber amoureuse de mon père ? Elsa a réponse à tout et d'après elle, l'amour fait rougir. C'est tout simple : il ne nous reste plus qu'à trouver les joues roses et la dame qui va avec. Grand prix du ministère de la jeunesse et des sports 1993. Prix du roman jeunesse européen 1996