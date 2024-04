Daredevil : Déchéance

La Main a lâché un virus dans New York, et seul Daredevil peut contrecarrer les funestes plans de l'organisation criminelle. Mais pour cela, il aura besoin de l'aide de son grand amour (qu'il pensait perdu à jamais) : Elektra. Equipé d'un nouveau costume, Daredevil doit aussi s'allier à Captain America face au Baron Strucker et à ses cyber-terroristes ! Voici des épisodes qui n'avaient pas été réédités depuis le milieu des années 90. Il y a même un Annual qui n'a jamais été publié en France ! La saga annonce le retour d'Elektra dans l'univers Marvel et voit Daredevil revêtir un costume inédit. Voilà encore plus de bonnes raisons pour ne pas manquer ce morceau d'histoire. C'est sûr, on fêtera dignement les 60 ans de Matt Murdock !