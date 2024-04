Qui est passé là ?

Ours et Oiseau se pre?parent pour leur pique-nique. Mais en chemin ils de?couvrent des empreintes qu'ils n'avaient jamais vues dans les bois. A? qui peuvent-elles appartenir ? Ils de?cident de partir a? l'aventure. Une histoire d'amitie?, avec des jeux de " cherche et trouve ", des questions simples et des informations pour de?couvrir les empreintes des animaux en observant la nature.