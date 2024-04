Trois femmes de la Baltique - Jenny

Jenny Malmström, une jeune veuve intelligente et pétillante, vit avec son père pasteur près de Turku au sud-ouest de la Finlande. En cette fin du XIXe siècle, le pays est en plein essor industriel, ce qui se traduit dans la ville de Turku par la présence économique dominante d'une fabrique de coton dirigée par Frederik Barker, un industriel conservateur. Courtisée par Kosti Vanhanen, ardent défenseur des travailleurs, Jenny s'investit activement dans la défense des droits des femmes et des ouvriers. Elle se heurte frontalement à Barker, tandis que le trouble s'installe, malgré tout, entre eux deux. Lorsque le père de Jenny meurt, celle-ci se retrouve seule et va devoir prendre son existence en main et faire un choix. Historiquement très documenté, ce récit romanesque, ponctué de rebondissements, est un véritable page-turner !