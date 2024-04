The Blue Flowers and The Ceramic Forest Tome 3

Alors qu'ils sont sur le point de lancer la commercialisation de leur première assiette, Aoko et Tatsuki continuent de se rapprocher. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'un mystérieux inconnu, venu rendre visite à Aoko, qui ne la laisse pas indifférente... et Tatsuki non plus ! Une histoire d'amour et de poterie par Yuki Kodama.