Le monde est indécent

George Orwell (1903-1950), connu pour avoir écrit ces deux satires du totalitarisme que sont 1984 et La Ferme des animaux, a également travaillé sur le concept de "? common decency ? ", que l'on peut traduire par "? décence ordinaire ? " qui n'est autre que ce bon sens populaire inné sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, sur ce qui est bien et ce qui est mal. Orwell a dénoncé par contraste l'indécence intellectuelle des élites politiques et financières - leur but commun étant de manipuler les masses... . Si Orwell a utilisé la fiction, c'est pour mieux faire passer son appel à la méfiance et à la résistance... Ce monde décrit par Orwell n'est hélas, de moins en moins fictif. C'est ce monde gouverné par le mensonge et le profit que Pascal Lecordier dénonce lui aussi à travers ses poèmes, en mettant le doigt là où se trouve la véritable impudeur, la véritable indécence, tout en continuant comme Orwell à aimer et à chanter l'existence avec tout ce qu'elle a de beau et de bon.