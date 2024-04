Les Nouveaux Cahiers - PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT (PSE) - CAP - Ed. 2024 - Livre élève

La collection de référence en PSE. Dans cette nouvelle édition, chaque activité précise les compétences abordées pour mieux préparer les élèves aux évaluations. - Des situations de départ attractives : texte, BD, infographie. Pour chaque chapitre, une seconde situation d'entrée est proposée, souvent en vidéo - Un mémo avec les notions essentielles sous forme de schémas, prolongé par un mémo rédigé et un mémo audio accessibles en ligne - Une méthodologie de résolution de problèmes : analyser la situation, mobiliser des connaissances, proposer des solutions - Une maquette claire et aérée, avec de nombreuses illustrations - 2 exemples de sujets pour s'entraîner au CCF avec des grilles d'évaluation par compétence - Un escape game pour réviser en équipe et de façon ludique Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : mémos audio et rédigés, vidéos, QCM interactifs, tutoriels, situations d'ouverture additionnelles, grilles d'évaluation par compétence