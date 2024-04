Le Petit Poucet, c'est moi !. édition poche

" Petit Poucet, Tu seras sans doute surpris de recevoir cette lettre. Depuis que j'ai voulu vous manger, tes frères et toi, il est vrai que je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles. " C'est ainsi que débute la suite du célèbre conte. L'Ogre est devenu vieux. De son côté, Poucet est toujours le moins aimé des 7 enfants. De lettre en lettre, Poucet et l'Ogre se lient d'amitié et aimeraient se rencontrer. Mais peut-on vraiment parler d'amitié quand l'un ne rêve que de croquer l'autre ?