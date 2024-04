Sport power. Le sport : nouvel atout géopolitique pour les villes françaises ?

Jeux olympiques, coupes du monde, championnats internationaux... , l'organisation des grandes rencontres sportives suscitent de nombreux débats. Si le sport est un vecteur évident de soft power pour les Etats, on peut se demander ce que l'organisation de tels événements apporte aux villes hôtes. Cet ouvrage propose d'examiner la volonté politique des villes françaises engagées dans le sport et de mettre en lumière leurs stratégies pour développer leur identité et leur attractivité. Se posent notamment la question de l'acceptabilité sociale et environnementale de l'organisation de ces grands événements sportifs, ainsi que celle de l'équilibre fragile entre les investissements qu'ils représentent et les retombées économiques attendues. Construire un modèle durable et démocratique, tel est le défi posé aux villes. C'est à cette condition qu'elles pourront pleinement profiter des effets du sport power.