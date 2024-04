LE LIVRE DE LA JUNGLE - Amis pour la vie - Rien n'est plus fort que l'amitié - Disney. Rien n'est plus fort que l'amitié

Un tendre album aux délicates illustrations, sur la pureté de l'amitié. Les amis, ceux sur qui l'on peut compter en toute circonstance, sont des êtres précieux et rares. Ils sont à nos côtés, nous aiment, nous guident et nous soutiennent au quotidien. C'est ce que va découvrir Mowgli dans cette belle histoire. Sous la plume de Brittany Rubiano, le garçon et ses deux compagnons vont mettre en résonnance Amitié et Insouciance, pour se rendre compte que l'entraide est l'une des plus belles qualités. " Quand Bagheera s'assure que Mowgli recouvre bien ses traces pour se protéger des prédateurs... ... Baloo lui propose de se détendre au fil de l'eau une petite heure. Ici, aucun camouflage en vigueur ! Plus important encore : Bagheera lui explique qu'il faut respecter toutes les créatures. Et Baloo lui apprend à s'asseoir un instant pour admirer la beauté de la nature. " Les magnifiques aquarelles de Mingjue Helen Chen Wall illustrent parfaitement le message doux et bienveillant de cet album : rien n'est plus fort que l'amitié. Dès 4 ans. Résumé : Dans la jungle, Mowgli s'entend avec tout le monde. Mais ses amis les plus chers sont Baloo, l'ours insouciant, et Bagheera, la panthère sage. Lequel des deux l'enfant va-t-il suivre quand l'orage éclate soudain ? Une ode à l'amitié, à la bienveillance et à l'acceptation des différences de chacun.