Oracle Messages des animaux. 41 cartes pour recevoir leur guidance et se connecter à la nature

41 cartes pour recevoir leur guidance et se connecter à la nature Plongez dans le monde fascinant de la communication animale et découvrez ce que les animaux ont à vous dire. Aurore Pramil vous propose un guide puissant pour recevoir leurs messages avec, pour chaque carte, l'élément, la saison et les mots-clés liés à l'animal, mais aussi ses caractéristiques, un message général, un message du jour, un rituel et les signes à observer pour approfondir votre connexion à la nature. Entraînez-vous à recevoir les messages du vivant ! Ce coffret contient : 41 cartes magnifiquement illustrées et un livret d'accompagnement de 96 pages.