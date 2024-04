Journal du naturaliste. Observer et dessiner la nature

Découvrez une nouvelle manière d'observer le monde qui vous entoure et admirez les différentes saisons, les plantes et les animaux prendre vie sous vos yeux. Croquez la nature, que ce soit au crayon de couleur ou à l'aquarelle ! "Une promenade matinale est une bénédiction pour toute la journée". - HENRY DAVID THOREAU CLARE WALKER LESLIE a passé son enfance à jouer dans les bois. Elle est une artiste reconnue dans le monde de la faune et de la flore. Naturaliste, professeure et auteure d'une quinzaine de livres, elle a commencé son premier journal de la nature en 1978, et a depuis rempli plus de cinquante carnets de croquis avec ses illustrations et ses observations. Retrouvez-la sur son site : clarewalkerleslie. com