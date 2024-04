Hors série XIII

A l'occasion du 40e anniversaire de XIII, Les Cahiers de la BD consacrent un hors-série à l'amnésique le plus célèbre de la BD avec une foule de contenus exclusifs, rares et inédits. Le premier cycle, et sans aucun doute le meilleur de la série, qui va du Jour du soleil noir au XIII contre un, sera particulièrement étudié et décrypté par nos spécialistes habituels. En dehors d'un entretien exclusif avec Jean van Hamme, dans lequel sera notamment dévoilée une première version du scénario du tome 1, jamais montrée, la coloriste et femme du dessinateur William Vance, Pétra, nous entraînera dans les coulisses de la création de son génie de mari. Avec, comme à l'habitude, de nombreuses correspondances visuelles, cinématographiques et historiques pour ce qui est devenu, au fil du temps, l'un des mythes de la pop culture contemporaine.