Entrée fracassante des actrices

Dans une ville balnéaire, deux anciennes amies perdues de vue se retrouvent à l'occasion d'un stage de théâtre et cinéma autour de l'oeuvre de Robert Kelly, le grand cinéaste hollywoodien. Louise et Myrna interprétent les deux héroïnes d'Hôtel des voyageurs, le film le plus bizarre du cinéaste. Au fil des répétitions et des exercices de théâtre, les deux filles voient peu à peu surgir des éléments du film dans la réalité, et ses deux actrices s'incarner sous la forme de fantômes, ou plutôt : de fantômesses. Que cherchent-elles à dire aux héroïnes ? Que cachent ce film et son mystérieux tournage ? Tout en se découvrant elles-mêmes à travers le jeu d'actrices, Myrna et Louise mènent l'enquête pour démêler les vérités des apparences, la réalité des mythes, et pour se découvrir elles-mêmes.