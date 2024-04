L'Epée de Vérité Tome 2 : La pierre des larmes

La victoire de Richard, Zedd et Kahlan sur le tyran Darken Rahl a déchiré le voile qui sépare le monde des vivants et le royaume des morts. Le terrible Gardien sera bientôt en mesure de le traverser. Ses serviteurs rôdent déjà et nul ne peut leur échapper. Pour Zedd le sorcier, l'unique espoir réside en une certaine pierre, la petite fille qui la porte... et le Sourcier de Vérité. Mais Richard est face à son destin. S'il n'apprend pas la magie, il mourra. Les Soeurs de la Lumière ne la lui enseigneront qu'à condition qu'il se soumette. Or pour rien au monde Richard ne veut redevenir esclave. Rien au monde, sauf Kahlan : pour sauver Richard et son peuple, elle devra tout sacrifier et déclencher une guerre qui emportera tous ceux qu'elle aime. Malheur à celui qui néglige la Deuxième Leçon du sorcier... L'un des plus grands cycles de la Fantasy mondiale, traduit en vingt langues et vendu à plus de 26 millions d'exemplaires. " Ce qu'on a fait de mieux en matière de Fantasy épique. " Publishers Weekly "Ces romans vont tout balayer sur leur passage comme le firent ceux de Tolkien". Marion Zimmer Bradley, autrice des Dames du Lac