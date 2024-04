1180, entre trahison et templiers, la vengeance passe par l'épée des anciens rois de Bretagne. Une épopée captivante dans la Bretagne du XIIe siècle au coeur de complots impitoyables et de vengeances ardentes. Dans ce deuxième volet de la saga médiévale " le Sang du dragon " Gurvan Mac Niall se retrouve plongé dans un jeu de pouvoir impitoyable. Entre alliances inattendues et trahisons déchirantes, il se lance dans une quête héroïque pour sauver son droit et l'honneur de son nom. Avec l'aide du vieux templier Anselme, il se jette dans l'inconnu, bravant les dangers pour retrouver l'épée des anciens rois de Bretagne et venger son père. Un récit envoûtant où l'amour, l'honneur et le courage se mêlent dans un tourbillon épique. Le Souffle du passé promet une lecture palpitante pour les amateurs d'histoires médiévales riches en rebondissements et en émotions intenses. Le Souffle du passé est le deuxième tome de la saga " le Sang du dragon ".