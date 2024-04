Le Menteur. Avec le parcours "Mensonge et comédie"

La comédie de Corneille au programme des 1re générale et technologique, suivie du parcours littéraire " Mensonge et comédie " . Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac de français. La pièce Ses études en province achevées, Dorante revient à Paris dans l'espoir de profiter des joies de la capitale. Accompagné du fidèle Cliton, l'étudiant rencontre deux jeunes femmes qu'il entend séduire en s'attribuant des succès militaires qu'il invente de toutes pièces. Multipliant les mises en scène imaginaires, le beau parleur va finalement se retrouver pris au piège de ses mensonges. Une comédie aux multiples rebondissements, qui s'offre comme l'un des exemples les plus accomplis du théâtre baroque. Le parcours " Mensonge et comédie " En complément de la pièce, un groupement de textes problématisé et illustré qui, de Molière à Nathalie Sarraute, analyse la fonction dramaturgique du mensonge et explore son rôle dans la comédie sociale. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen dans le cadre de sa préparation du bac de français : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte : - des points d'étape à la fin de chaque acte - des " clés " pour expliquer les scènes emblématiques, en vue de l'oral du bac - dans le dossier qui suit le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac - des fiches de méthode Les ressources en ligne Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera une séquence complète et tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des lectures d'images et des sujets de bac.