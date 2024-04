L'énergie des couleurs. 72 cartes et un livre complet pour vous transformer grâce au pouvoir vibratoire des couleurs.

Découvrez l'énergie et le pouvoir vibratoire des couleurs dans ce coffret inédit, fruit de 30 ans de recherches autour de la chromathérapie ! Chacune de ces 72 cartes présente deux couleurs, auxquelles sont associés une phrase clé et son interprétation, un défi, des qualités spécifiques, mais aussi des éléments tels que des cristaux, des anges, des planètes et des dates. Ainsi, chaque tirage représente une véritable photographie énergétique de votre état d'esprit et vous offre une guidance précise, accessible et personnelle.