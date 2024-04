Notre cerveau, la mémoire et les émotions

A la découverte des dernières recherches en neurosciences pour expliquer notre mémoire et nos émotions Le cerveau reste à bien des égards cet obscur objet de désir scientifique car il recèle les secrets de notre nature de nos désirs et de nos ambitions Lever le voile sur ses mystères est un défi rémanent des neurosciences dont les recherches ne cessent d'avancer sur une multitude de fronts et de niveaux&NewLine ; Ces nouvelles connaissances appuyées par les avancées en matière d'imagerie ouvrent des perspectives fascinantes pour l'accroissement de notre puissance de mémorisation le traitement de la maladie d'Alzheimer et l'analyse de nos émotions par l'intelligence artificielle afin de mieux contrôler nos troubles émotionnels&NewLine ; Cet ouvrage rédigé par des neurologues réputés explore deux grands enjeux de la recherche sur le cerveau la mémoire et les émotions La mémoire est la gardienne de nos souvenirs de nos expériences et de nos connaissances Plus qu'une simple boîte de stockage elle sert de point d'appui pour la récupération la manipulation et la projection de nos idées dans le futur Quant aux émotions ces mouvements de l'âme que les Romains qualifiaient de motus animi étroitement liées à l'humeur le tempérament et la personnalité elles influencent assurément notre comportement et guident nos rapports aux autres