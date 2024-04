Le Rulpidon sous toutes ses coutures. Une aventure mathématique et artistique

Dans la cour de la Maison Poincaré à Paris trône une sculpture de 300 kilogrammes et de 2 mètres de côté, faite de plaques d'acier, le Rulpidon. Selon l'angle, cette oeuvre d'Ulysse Lacoste apparaît sous la forme d'un carré, d'un rond ou d'ovales plus ou moins allongés. Cet hybride est un solide de Steinmetz, du nom du mathématicien Charles Proteus Steinmetz, bien qu'il fût antérieurement décrit en détail par le comte Léopold Hugo, neveu de Victor, sous le nom d' "équidomoïde à base carrée" . Passionnée par cette curiosité géométrique, la mathématicienne Sylvie Benzoni mène l'enquête. Associant curiosité insatiable et cheminement mathématique, Sylvie Benzoni nous emmène dans le monde étrange de la topologie, une branche des mathématiques qui étudie les propriétés d'objets géométriques.