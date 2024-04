Guide du Routard Oenotourisme en Charentes

Territoire emblématique de la culture viticole française, les Charentes offrent des produits du terroir variés : cognac, pineau et vin. Dans Le Routard Onotourisme en Charentes, vous trouverez : - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - des activités (embarquer à bord d'une gabare pour découvrir les trésors de la vallée de la Charente, s'initier à l'art de la fabrication de tonneaux et de fûts de chêne à la Tonnellerie Allary), des visites (découvrir le siège de la maison Otard, emprunter le petit train de Rémy Martin pour sillonner son immense site de production) à partager en famille, entre amis ou en solo ; - des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.