Tu sais peut-être deÌjaÌ que les fourmis construisent d'eÌnormes fourmilieÌres et sont des insectes treÌs organiseÌs, mais il y a encore bien d'autres choses aÌ apprendre aÌ leur sujet. AÌ vrai dire, le monde des fourmis est l'un des plus fascinants de la nature ! Certaines espeÌces sont de veÌritables guerrieÌres assoiffeÌes de sang, d'autres sont des chasseuses de têtes, et d'autres encore sont d'habiles deÌcoupeuses de feuilles, tisserandes, ou eÌleveuses de pucerons. Sans oublier celles qui adorent piller les nids de leurs ennemis et chaparder tout ce qu'elles y trouvent. Les fourmis se comportent un peu comme des humains parfois. Et c'est ce que nous allons observer de plus preÌs. Partons aÌ la deÌcouverte du monde cacheÌ et fascinant des fourmis ! Découvrez, grâce à ce livre richement illustré, le monde secret des fourmis, l'une des espèces d'insectes les plus travailleuses et les plus fascinantes !