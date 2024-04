Plaidoyer pour un renouveau européen

S’interroger sur l’avenir du continent européen n’a pas pour ambition de créer un nouvel impérialisme rivalisant avec ceux des autres grandes puissances, mais de susciter un nouvel espoir civilisationnel centré sur le respect et l’intégrité de la personne humaine et de la nature, ainsi que sur de nouvelles formes d’entraide et de spiritualité. Cela ne signifie pas l’entretien d’une nostalgie envers la grandeur culturelle passée de l’Europe, comme le font trop de "conservateurs", mais la redécouverte de ce que signifie vraiment être européen.