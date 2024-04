L'autoguérison. Du corps à l'âme

Qu'est-ce que la maladie essaie de nous dire ? Sur quelle voie nous pousse-t-elle ? En découvrant le cancer dont elle est atteinte dix ans auparavant, puis sa récidive, Stéphanie Doligez nous plonge dans ses ressentis et nous invite à l'écoute de son corps. Ecoute essentielle pour comprendre les signes qu'il nous envoie. Nous la suivons, pas à pas, dans son parcours médical mais surtout dans l'exploration des pratiques alternatives qu'elle va emprunter pour marcher vers la guérison. Un témoignage puissant et libérateur qui réconcilie médecine traditionnelle et médecine naturelle. Un récit qui permet à chacun de partir à la rencontre de soi-même en choisissant ses propres remèdes. Un chemin vers l'autoguérison.