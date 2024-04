Stanley Hotel (L'Heure H). La vraie histoire de Shining

Colorado, tout près des Rocheuses. Dans un coin isolé entre forêts et montagnes se dresse depuis bien longtemps un majestueux hôtel, aussi magnétique qu'inquiétant. Les voyageurs qui se risquent à s'y présenter ne sont pas légion durant certaines périodes de l'année, et les conditions climatiques en hiver contraignent d'ailleurs les propriétaires à le fermer. Cela ne vous rappelle rien ? L'histoire d'un gardien qui devient fou et tente d'assassiner sa propre famille ? Toujours pas ? Et si je vous dis Stanley Kubrick ? Cela vous revient ? Shining, évidemment. Mais avant d'être un chef-d'oeuvre du 7e art, l'histoire a germé dans l'esprit de l'un des romanciers les plus familiers des récits d'horreur : Stephen King. Et dans le cas présent, c'est une peur bleue très personnelle qu'il raconte... Une chose est sûre, King n'est pas près d'oublier cette expérience. Il est 16h50 ce 28 octobre 1974, et c'est l'Heure H de mon histoire.