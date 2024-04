Après mûre réflexion, vous avez décidé de vous lancer et de créer une école ! Ouvrir son école est sans aucun doute l'une des plus belles aventures entrepreneuriales qui puisse exister. Quelle immense satisfaction de mettre ses compétences et son énergie au service du bien commun, en aidant les enfants à s'instruire, à grandir et à faire fructifier leurs talents ! Mais malgré la motivation et l'enthousiasme, certaines difficultés peuvent retarder ou empêcher l'ouverture de votre établissement. Je crée mon école, outils et conseils pour réussir son projet est une mine d'outils concrets, de conseils avisés et de témoignages inspirants qui vous donneront les clés pour mener à bien votre projet. Ce livre aborde toutes les étapes administratives, financières, juridiques et humaines de la création d'école et vous guidera pas à pas dans votre parcours. Un allié incontournable pour réussir cette aventure formidable et rendre concrète la flamme d'entrepreneur éducatif qui vous anime !