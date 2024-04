Le Bonnet rouge 2

Les Bonnets Rouges sont de retour. La société secrète, née durant la Révolution française, combat encore et toujours le crime organisé. Elle doit affronter aujourd'hui le pirate informatique le plus recherché de la planète et son armée de hackers. C'est toute la confrérie des Bonnets rouges qui va s'opposer à lui pour l'empêcher de piocher dans les caisses de l'Etat.