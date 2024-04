Nous sommes Lumière. Nous venons de la Lumière et nous retournons à la Lumière

Affronter la perte d'un fils à l'aube de ses vingt ans est une épreuve qui semble défier les lois de la nature, une montagne d'angoisse et de désespoir que beaucoup jugeraient infranchissable. Pourtant, dans les méandres de cette souffrance j'ai découvert que ce gouffre d'obscurité peut être le berceau d'une transformation inexplicable. C'était comme si la douleur même avait été la clé qui ouvrait les portes de ma conscience, me forçant à traverser un feu purificateur pour en émerger éveillé et renouvelé. Dans cette quête de sens, j'ai trouvé la force de mettre en mots cette odyssée personnelle, non pas comme un simple exutoire autobiographique, mais comme un récit qui aspire à transcender les frontières de la réalité connue et de l'expérience individuelle. Ces vérités étaient si profondes et si bouleversantes que, pour les exprimer, il m'a fallu faire appel à tout mon être, y compris à cette partie imaginative qui sommeille en chacun de nous. C'est avec les ailes de cette imagination que j'ai pris mon envol, me propulsant dans un voyage céleste à la recherche de l'essence même de mon fils, là où nos âmes peuvent se rencontrer et s'entrelacer à nouveau, libres des chaînes du monde physique.