Lire la rivière

Prenez deux personnages au hasard et rembobinez l'histoire dans un futur antérieur à leur rencontre. Ils ne se connaissent pas, plus, pas encore. Pour autant, le temps - Chronos le Fuyard - chasse la flèche d'Eros. Quelque part dans le temps, un arc fige sa courbe, la corde se tend. La flèche épouse le point d'encoche ; la pince des doigts lâche la corde mais la flèche ne bouge pas : c'est le tireur qui est projeté. On appelle ça l'amour, faute d'autre chose.