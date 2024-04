Le présent ouvrage est la troisième édition du texte de Gabriel Rosset, fondateur en 1950 du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Véritable autobiographie posthume de son auteur, Rencontres avec la nuée de feu explore les souvenirs, l'engagement et le cheminement spirituel de celui que l'on a parfois surnommé "? l'abbé Pierre de la région lyonnaise ? ". A l'occasion du 120e anniversaire de sa naissance et du 50e anniversaire de sa disparition brutale, le livre propose une version enrichie et commentée du texte original, précisant notamment le contexte historique dans lequel fut créé Le Foyer. "? Non, la charité n'est ni une réparation (dérisoire) ni un remède (inefficace) de l'injustice dans la distribution des biens. La charité est un lien entre les hommes. Elle est ce qui nous unit mystérieusement et fait de l'humanité un grand corps vivant. ? "