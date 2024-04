Plus de peurs que de mal. Entre nous et le bonheur, il n'y a que nos peurs

Un ouvrage qui donne les clés essentielles pour se libérer de ses peurs quotidiennes et atteindre la plénitude. Nous sommes tous confrontés à des peurs irrationnelles ou disproportionnées qui nous empêchent de vivre pleinement : peur d'être jugé, de réussir, de dire à quelqu'un qu'on l'aime... En s'appuyant sur sa propre expérience, André Charbonnier démontre de manière claire et accessible la mécanique qui se joue derrière l'apparition de nos peurs. Le danger repose en réalité sur une illusion car ces peurs ne correspondent à aucune menace réelle : nous les créons de toutes pièces, nous rendant prisonniers de nous-mêmes. Heureusement, il est possible de s'en libérer ! C'est tout l'objet de ce livre qui donne les clés essentielles pour y parvenir. "Un modèle de compréhension de l'humain novateur, pertinent et libérateur". Frédéric Lenoir Educateur spécialisé, directeur de centre de formation puis coach, André Charbonnier a beaucoup appris des professionnels qu'il a côtoyés, mais aussi de ses lectures, et d'un long travail effectué sur lui-même. Il a créé sa propre méthode de libération des souffrances et consacre aujourd'hui sa vie à la diffuser.