Marius Minus. Tome 1, Bébé beau gosse

Marius est un bébé joufflu à souhait qui vit avec ses parents gaga et sa soeur Astrid. Le problème, c'est que Marius DETESTE être un bébé. Il ne supporte pas de porter des grenouillères ridicules, ni de manger de la bouillie sans goût alors que tout le reste de la famille se régale avec des frites. Il rêve de porter des habits stylés, de manger des tacos avec de la sauce piquante, et surtout SURTOUT qu'on arrête de lui essuyer la morve du nez. Il fait régulièrement des apparitions sur sa chaîne en ligne, parle à "sa commu" et fait part de ses états d'âme dans le plus pur style drama-queen (king).