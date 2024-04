La tribu Débrouillon

Ce soir c'est le Mégabal Costumé ! C'est un peu Noël mais avec plus d'oiseaux qui chantent. Babou dégote un véritable tissu papillon, parfait pour une soirée costumée, mais il ne sent pas le printemps et il faut le laver. A peine démarrée, la machine à laver part en rodéo et tombe en panne - avec le précieux tissu papillon dans ses entrailles. Heureusement Babou et sa tribu Débrouillon sont débrouillards. Ensemble ils bricoleront, discuteront, inventeront et finalement sauveront l'indispensable machine à laver, et par la même occasion le Mégabal Costumé.