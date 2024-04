Les 12 étapes pour sortir de la dépendance

Un livre sur LA méthode en 12 étapes qui a transformé des millions de vies. Il y a près d'un siècle, les fondateurs des Alcooliques anonymes imaginaient "douze étapes" pour se rétablir de leur addiction. Ces étapes proposent de se découvrir soi-même et de donner un sens à sa vie. Elles ont ensuite été adaptées par nombre de groupes anonymes à travers le monde : des personnes luttant contre leur dépendance aux drogues, au sexe, aux dépenses compulsives, aux jeux vidéo ou encore cherchant à mieux gérer leurs émotions. En expérimentant les douze étapes depuis plus de vingt-cinq ans, Julien Gangnet a acquis une conviction : n'importe qui peut en tirer un bénéfice. Alors quel est le secret de ce programme ? Ce livre-guide propose des exercices pratiques et des témoignages pour que chacun puisse profiter d'une méthode basée sur l'intelligence collective. Abstinent de toute drogue depuis 1995 grâce aux 12 étapes, Julien Gangnet partage aujourd'hui son expérience au plus grand nombre.